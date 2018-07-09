Татуированный с ног до головы австралиец ведет скандальный Instagram , полный роскоши и неоднозначных откровенных фото.

Татуированный с ног до головы австралиец ведет скандальный Instagram , полный роскоши и неоднозначных откровенных фото. Новая звезда Instagram — Яки-бой из Сиднея, называющий себя "мусульманским солдатом-шиитом". Хотя многие подписчики предполагают, что он не правоверный, а скорее всего вообще какой-то мафиози, являющийся членом байкерской банды. Почему? Дело в фотографиях, которые он публикует.