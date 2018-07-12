Давайте посмотрим на самые дорогие вещи Дональда Трампа, состояние которого оценивают примерно в 4,5 миллиарда долларов.

То, что президент Соединенных Штатов миллиардер, ни для кого не секрет. Все вокруг знают, что он очень богат, но некоторые даже не подозревают насколько. Прежде чем мы приступим к подробному изучению его состояния, ответь на вопрос о том, что бы ты купил, если бы мог приобрести абсолютно все, что пожелаешь. Подумал? А теперь давай посмотрим на версию Трампа, состояние которого оценивают примерно в 4,5 миллиарда долларов.