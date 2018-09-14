Фотографии от мужчины, который из ничего сделав серию занимательных фото.

Фотографии от мужчины, который из ничего сделав серию занимательных фото. От художника Рафаэля Манцессо ушла жена, забрав их имущество. К частью, она оставила бывшему мужу бультерьера, которого когда-то назвала в честь своего любимого дизайнера обуви Джимми Чу, и пустой дом с белыми стенами. Рафаэль вдохновился чистыми полотнами и тем, как его пес носился по пустому дому. Он сфотографировал Джимми и дорисовал вокруг него новый мир, таким образом художник избавился от хандры и продолжил свой творческий путь.