Первое впечатление о человеке складывается, согласно исследованиям, за десятую часть секунды.

Первое впечатление о человеке складывается, согласно исследованиям, за десятую часть секунды. Иногда это бывает очень важно, например, при приеме на работу. В Балтиморе в 2011 году была создана некоммерческая организация Кристофером Шафером и его сыном Сетом. Цель группы состоит в том, чтобы поддержать мужчин, возвращающихся из тюрьмы или после реабилитации. Мужчины могут получить бесплатный костюм, стрижку и горячую еду. Как человек, который сам боролся с наркоманией, Шафер знает, как важно произвести хорошее впечатление при приеме на работу. Он дает людям второй шанс. Посмотрите на эти удивительные преобразования!