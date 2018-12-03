Популярный певец показал свою любимую жену

Новости шоу бизнеса: MONATIK показал свои истинные чувства к возлюбленной Ирине.

Певец Дмитрий Монатик - один из самых примерных семьянинов в украинском шоу-бизнесе. И пусть лица своих детей он пока не показывает, но снимками с любимой женой Ириной иногда делится в сети.

На этот раз совместным фото с мужем поделилась возлюбленная Монатика. На одном из фото Ирина нежно целует Диму в щеку. "Для меня и всех наших Дмитрий Монатик самый лучший! Артист, мужчина, человек!" – подписала изображения Ира.

"Вы просто невероятная пара", "Красивые какие", "Безграничного счастья вам", "Какие вы красивые, счастливые и стильные", "Не могу налюбоваться", – пишут в комментариях под фото подписчики Ирины.