История жизни одного "ботана" (Фото)

У каждого из нас был или есть такой друг или знакомый, которого можно назвать ботаником. Это не спортивные люди, обычно очень скромные и нелюдимые, но самое главное они очень странные. В старые времена они бы протирали штаны в библиотеке, а теперь они целыми днями сидят за компьютером. Мы хотим рассказать вам историю жизни яркого представителя ботаников. Давайте посмотрим как может сложиться жизнь такого человека.