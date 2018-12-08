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Суббота, 08.12.2018
История жизни одного &quot;ботана&quot; (Фото)
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История жизни одного "ботана" (Фото)

У каждого из нас был или есть такой друг или знакомый, которого можно назвать ботаником. Это не спортивные люди, обычно очень скромные и нелюдимые, но самое главное они очень странные. В старые времена они бы протирали штаны в библиотеке, а теперь они целыми днями сидят за компьютером. Мы хотим рассказать вам историю жизни яркого представителя ботаников. Давайте посмотрим как может сложиться жизнь такого человека.
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