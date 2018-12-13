Дочки, которые точно пошли в маму (Фото) Некрасивые, но безумно обаятельные, харизматичные и талантливые актеры и музыканты нашего времени. И, казалось, бы их дети должны быть на них похожи, ведь как говорится, яблоко от яблони падает не далеко. Но посмотрите не это, вы удивитесь!