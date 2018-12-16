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Воскресенье, 16.12.2018
Парень, который стал самым модифицированным человеком Австралии (Фото)
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Парень, который стал самым модифицированным человеком Австралии (Фото)

Трудно найти человека, который не хотел бы что-нибудь изменить в своём теле. Большой нос, маленькая грудь, лишний вес и т.д. Но для австралийца Итана Брамбла (Ethan Bramble) изменения тела выражаются в нечто другом. Итан называет себя "самым модифицированным человеком Австралии", и он на самом деле настолько изменился, что практически стал другим человеком, и пластические операции здесь не при чём.
Фото: Instagram
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Мужчины, Фотографии, Снимки, Татуировки, Модификации, Итан Брамбл.
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