Необычная внешность, которой позавидую многие девушки 22-летний житель Малайзии, Абдуссалам Фирдаус Абдул Азиз, стал знаменитостью в соцсетях после курьезного случая, произошедшего с ним во время футбольного матча. Полицейские приняли его за девушку и отправили на пункт для досмотра болельщиц. Парню, который уже привык к подобному, пришлось предъявить удостоверение личности. Ранее Абдуссалам коротко подстригся, но и это не помогло люди принимали его за девчонку-сорванца (томбой). По совету пользователей соцсетей парень стал отращивать усы.