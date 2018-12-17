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Необычная внешность, которой позавидую многие девушки
22-летний житель Малайзии, Абдуссалам Фирдаус Абдул Азиз, стал знаменитостью в соцсетях после курьезного случая, произошедшего с ним во время футбольного матча. Полицейские приняли его за девушку и отправили на пункт для досмотра болельщиц. Парню, который уже привык к подобному, пришлось предъявить удостоверение личности. Ранее Абдуссалам коротко подстригся, но и это не помогло люди принимали его за девчонку-сорванца (томбой). По совету пользователей соцсетей парень стал отращивать усы.
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