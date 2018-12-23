Эти мужчины отрастили бороды и превратились в брутальных мачо (Фото)

Женщины могут менять причёски, цвет волос, делать макияж и менять штаны на юбку, а у мужчин очень ограничен круг того, что они могут с собой сделать, чтобы поменять свою внешность. Однако у них есть возможность отрастить бороду, которая в корне меняет их облик.