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Воскресенье, 23.12.2018
Эти мужчины отрастили бороды и превратились в брутальных мачо (Фото)
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Эти мужчины отрастили бороды и превратились в брутальных мачо (Фото)

Женщины могут менять причёски, цвет волос, делать макияж и менять штаны на юбку, а у мужчин очень ограничен круг того, что они могут с собой сделать, чтобы поменять свою внешность. Однако у них есть возможность отрастить бороду, которая в корне меняет их облик.
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Мужчины, Внешность, Фото, Борода, Парни.
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