Пожилые мужчины-модели, которые дадут фору молодым красавчикам (Фото) Когда вы слышите слово "модель", то в голове могут возникать образы каких угодно людей, но точно не старше 50 лет. Тем не менее в мире существует большое множество потрясающих моделей-ветеранов, которые с лёгкостью могут дать фору своим молодым коллегам.