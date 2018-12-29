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В Израиле умер известный писатель

В Израиле умер известный писатель
09:30 Сегодня Телеграф newsone.ua

Новости шоу бизнеса: Знаменитый писатель Амос Оз имел украинские корни.

Писатель Амос Оз скончался в возрасте 79 лет в Израиле. Об этом сообщила его дочь Фания Оз-Зальцберг на своей странице в Twitter.

Она сообщила, что у писателя, который боролся с раком, началось быстрое ухудшение. В пятницу, 28 декабря, он скончался во сне в окружении близких.

"Мой любимый отец умер от рака, только что, во сне и спокойствии, в окружении близких. Пожалуйста, уважайте нашу конфиденциальность. Я не могу отвечать на звонки. Спасибо тем, кто его любил", - написала Фания Оз-Зальцбергер в Twitter.

Амос Оз родился в 1939 году в Иерусалиме, изучал философию и литературу в Еврейском университете Иерусалима. Первая книга писателя вышла в 1961 году. Самые известные работы Оза - "Черный ящик", "Повесть о любви и тьме", "Мой Михаэль" и "Иуда", "Познать женщину", "Рифмы жизни и смерти". Кроме того, Оз писал политические эссе. В 1997 году был награжден президентом Франции Жаком Шираком орденом Почетного легиона.

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Мать писателя и его тетки были из Украины, из Ровно. Именно поэтому город появляется в книге Амоса Оза "Повесть о любви и тьме". 10 декабря вышел выпуск передачи "Познер", гостем которой стал писатель.

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Израиль, Иерусалим, Умер, Писатель, Амос Оз, Украинские корни.
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