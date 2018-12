Обладатель премии "Оскар" умер в своем доме

Новости шоу бизнеса: Известный поэт-песенник Норман Гимбель умер на 92-м году жизни в США.

Сообщается, что поет умер в своем доме в Калифорнии 19 декабря.

Норман Гимбель в 1973 году был удостоен награды "Грэмми" за песню "Killing Me Softly", в соавторстве с композитором Чарльзом Фоксом. В 1979 году в соавторстве с композитором Дэвидом Слоу он получили "Оскар" за песню "It Goes Like It Goes", которую исполнила Дженнифер Ворнс в фильме "Норма Рэй".

Клип к песню "Killing Me Softly"

В 1984 году имя Нормана Гимбеля внесли в Зал славы песенников.

Родственники и близкие отметили, что вся жизнь Нормана Гимбеля было связано с музыкой. За 30 лет он создал более 150 песен, которые искусно аранжировали.

"Я всегда чувствовал, что лирика была гениальной под пером Нормана. Его тексты имеют необычайную красоту и чувствительность, понимание состояния человека", – рассказал композитор Чарльз Фокс, который сотрудничал с Норманом Гимбелем.