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Крис Кельми перед смертью успел составить завещание

Крис Кельми перед смертью успел составить завещание
12:55 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Перед смертью певец составил завещание, общая стоимость которого составляет 100 миллионов рублей.

Известный советский и российский певец и композитор Крис Кельми, который умер 1 января 2019 года, перед смертью успел составить завещание. Общая стоимость наследства Кельми составляет 100 миллионов рублей.

Так, коттедж и три квартиры автор хита "Ночное рандеву" завещал своей бывшей жене и сыну Кристину, сообщает StarHit.

"Да, я составил завещание и заверил его. Все оставлю бывшей жене и сыну Кристину, там все в порядке, там всем хватит", – сообщил певец журналистам незадолго до своей кончины.

В возрасте 63 лет умер известный российский артист Крис Кельми

Отметим, что с экс-супругой Кельми перебывал в хороших отношениях. По словам брата, последним человеком, кто видел музыканта в живых, была именно его экс-супруга Людмила. Она навещала Кельми накануне праздников 30 декабря.

Напомним, Криса Кельми не стало в первый день нового года. Еще в декабре появилась информация, что у него есть проблемы со здоровьем. В частности, у певца были проблемы с алкоголем. Известно, что ранее он попадался на вождении в нетрезвом виде в Москве.

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РФ, Завещание, Певец, Композитор, Крис Кельми.
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