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Леонардо Ди Каприо вызвали в суд по делу об отмывании миллиардов

Леонардо Ди Каприо вызвали в суд по делу об отмывании миллиардов
21:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Ди Каприо предстал перед большим жюри Вашингтона в период последних месяцев, чтобы дать показания в рамках расширенного расследования Министерства юстиции о многомиллиардном мошенничестве с привлечением правительственного инвестиционного фонда Малайзии.

Известная голливудская звезда Леонардо Ди Каприо выступил на закрытом заседании в суде Вашингтона по делу, связанному с многомиллиардным коррупционным скандалом в Малайзии, в качестве свидетеля. Об этом говорится в сообщении влиятельной американской газеты The Washington Post.

"Голливудский актер Леонардо Ди Каприо тайно предстал перед большим жюри Вашингтона в период последних месяцев, чтобы дать показания в рамках расширенного расследования Министерства юстиции о многомиллиардном мошенничестве с привлечением правительственного инвестиционного фонда Малайзии", - сообщает издание.

Прокуроры считают Ди Каприо свидетелем, обладающим полезной информацией о малайзийском финансисте Джо Лоу (Low Taek Jho), которого обвиняют в отмывании миллиардов долларов из инвестиционного фонда и финансировании лоббистской кампании с целью прекращения расследования. Как уточнила сторона обвинения, "Ди Каприо не является объектом расследования".

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В то же время, отмечается, что "заседания большого жюри являются тайными, поэтому неизвестно, что именно сказал Ди Каприо присяжным". В Министерстве юстиции, а также у самого Ди Каприо отказались от комментариев. Хотя в прошлом пресс-секретарь Ди Каприо заявлял, что актер сотрудничает с расследованием и "полностью поддерживает все усилия, направленные на установление справедливости по делу".

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США, Вашингтон, Министерство юстиции, Ди Каприо, Малайзия, Леонардо ди Каприо, Инвестиционный фонд Малайзии.
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