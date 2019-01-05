Леонардо Ди Каприо вызвали в суд по делу об отмывании миллиардов

Новости шоу бизнеса: Ди Каприо предстал перед большим жюри Вашингтона в период последних месяцев, чтобы дать показания в рамках расширенного расследования Министерства юстиции о многомиллиардном мошенничестве с привлечением правительственного инвестиционного фонда Малайзии.

Известная голливудская звезда Леонардо Ди Каприо выступил на закрытом заседании в суде Вашингтона по делу, связанному с многомиллиардным коррупционным скандалом в Малайзии, в качестве свидетеля. Об этом говорится в сообщении влиятельной американской газеты The Washington Post.

"Голливудский актер Леонардо Ди Каприо тайно предстал перед большим жюри Вашингтона в период последних месяцев, чтобы дать показания в рамках расширенного расследования Министерства юстиции о многомиллиардном мошенничестве с привлечением правительственного инвестиционного фонда Малайзии", - сообщает издание.

Прокуроры считают Ди Каприо свидетелем, обладающим полезной информацией о малайзийском финансисте Джо Лоу (Low Taek Jho), которого обвиняют в отмывании миллиардов долларов из инвестиционного фонда и финансировании лоббистской кампании с целью прекращения расследования. Как уточнила сторона обвинения, "Ди Каприо не является объектом расследования".

В то же время, отмечается, что "заседания большого жюри являются тайными, поэтому неизвестно, что именно сказал Ди Каприо присяжным". В Министерстве юстиции, а также у самого Ди Каприо отказались от комментариев. Хотя в прошлом пресс-секретарь Ди Каприо заявлял, что актер сотрудничает с расследованием и "полностью поддерживает все усилия, направленные на установление справедливости по делу".