Себастиан Стэн в новом образе: суровый ковбой "Мастер на все роли" Себастиан Стэн в новой фотосессии для испанского Esquire примеряет еще одно амплуа – на этот раз сурового ковбоя (если бы только ковбои носили ремни от Dolce & Gabbana и рубашки с зебровым принтом).