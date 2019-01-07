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Понедельник, 07.01.2019
Себастиан Стэн в новом образе: суровый ковбой
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Себастиан Стэн в новом образе: суровый ковбой

"Мастер на все роли" Себастиан Стэн в новой фотосессии для испанского Esquire примеряет еще одно амплуа – на этот раз сурового ковбоя (если бы только ковбои носили ремни от Dolce & Gabbana и рубашки с зебровым принтом).
www.popcornnews.ru
Фото: Facebook
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Образ, Актер, Ковбой, Dolce Gabbana, Себастиан Стэн.
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