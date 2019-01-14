Ричард Мэдден расстался со своей девушкой

Новости шоу бизнеса: Звезда "Игры престолов" расстался со своей девушкой, источник рассказал о причине.

Ричард Мэдден, звезда сериалов "Игра престолов" и "Телохранитель", расстался со своей девушкой, 21-летней Элли Бамбер, спустя полтора года отношений. Официального заявления популярный актер или его бывшая возлюбленная не делали, однако о расставании пишет издание The Sun, ссылаясь на некие авторитетные источники.

32-летний Мэдден, который на днях получил "Золотой глобус" за свою роль в сериале "Телохранитель", и Бамбер начали встречаться летом 2017 года. Парочка не стремилась к публичности – их засняли папарацци во время отдыха на Ибице, и только тогда фанаты узнали о романе актера. До Элли ему приписывали отношения со Сьюки Уотерхаус и телеведущей Лаурой Уитмор.

Инсайдеры утверждают, что причиной разрыва отношений Бамбер и Мэддена стала стремительно растущая популярность звезды "Игры престолов". "Он – звезда Голливуда, а карьера Элли очень скромная. Это и стало главной проблемой в отношениях. Они постоянно ссорились из-за разных графиков, но в итоге решили расстаться", – говорит источник.