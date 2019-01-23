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Среда, 23.01.2019
Подарки, которым не обрадуется ни один мужчина
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Подарки, которым не обрадуется ни один мужчина

Современные мужчины более взыскательны, чем когда либо, и это значит, что они больше внимания уделяют стилю, всесторонне развиты и имеют определенный круг единомышленников, попасть в который новичку очень сложно. Для их близких и вторых половинок это означает лишь одно - к подарку нужно отнестись очень серьезно, если Вы действительно хотите обрадовать человека не только проявленным вниманием, но и хорошей вещью, что прослужит мужчине очень долго.
fototelegraf.ru
Фото: pixabay.com
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