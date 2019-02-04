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Понедельник, 04.02.2019
Отцы, которые впервые увидели своих дочерей в свадебных платьях (Фото)
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Отцы, которые впервые увидели своих дочерей в свадебных платьях (Фото)

Настает время, когда она взрослеет, выходит замуж и покидает родительский дом. Именно в день свадьбы, видя свою маленькую девочку в подвенечном платье, даже самый суровый отец пускает слезу. И каждый фотограф старается запечатлеть этот трогательный момент. Предлагаем вам взглянуть на эти эмоциональные кадры, которые наполнены невероятной отцовской любовью.
nastroenie.plus
Фото: nastroenie.plus
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