Звездные примеры того, что мужчинам чертовски идут длинные волосы (Фото) Принято считать, что мужчины должны носить короткие стрижки, а женщины длинные… В 21 веке, к счастью, устарели такие стереотипы. И есть множество примеров того, что девушкам короткие волосы идут гораздо больше, чем длиннющие косы. А сегодня мы поделимся с вами примерами, когда мужчины с длинными локонами выглядят сногсшибательно!