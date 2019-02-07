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Четверг, 07.02.2019
Звездные примеры того, что мужчинам чертовски идут длинные волосы (Фото)
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Звездные примеры того, что мужчинам чертовски идут длинные волосы (Фото)

Принято считать, что мужчины должны носить короткие стрижки, а женщины длинные… В 21 веке, к счастью, устарели такие стереотипы. И есть множество примеров того, что девушкам короткие волосы идут гораздо больше, чем длиннющие косы. А сегодня мы поделимся с вами примерами, когда мужчины с длинными локонами выглядят сногсшибательно!
Фото: wuzzup.ru
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Мужчины, Длинные волосы, Мужчины с длинными волосами, Звезды мужчины.
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