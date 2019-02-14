Парни, которые примеряли на себе женские образы с Instagram (Фото)

Ни для кого не секрет, что многие девушки очень любят фотографировать себя и делать селфи в разных позах, после чего публиковать снимки в Инстаграме. Эти парни решили спародировать некоторые женские фотографии в Инстаграме.