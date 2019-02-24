Знаменитые сердцееды, которые были "гадкими утятами" (Фото) Эти парни не покоряли одноклассниц в детстве и не были королями выпускного бала. Соседские девчонки не сходили по ним с ума и считали их в лучшем случае забавными и милыми друзьями. И кем же эти ребята стали сейчас? Горячими секс-символами и сердцеедами!