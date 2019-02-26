Мужчина на ферме: пародия на снимки из женской фотосессии (Фото)

Эта серия стала своеобразным продолжением фотоцикла, который Масика Мэй создала по просьбе Брэндона Уильямса. Мужчина таким образом захотел удивить жену в день рождения и ему это удалось. Его "чувственные" фотографии оценило все интернет-сообщество. На этот раз фотограф сделала серию новых кадров на улице в сельской местности.