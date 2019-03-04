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Понедельник, 04.03.2019
Вещи, которые никогда не делает зрелый мужчина
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Вещи, которые никогда не делает зрелый мужчина

Зрелость не зависит от возраста. Всем нам встречались взрослые не по годам молодые люди. Всем нам встречались и те, кто, несмотря на немалый возраст, ведут себя словно дети малые. Привычка вести себя по-детски негативно отражается на отношениях. Они даже могут распасться, потому что один из партнеров никак не хочет повзрослеть. У поведения действительно зрелых мужчин есть некоторые общие особенности. Итак…
kykyryzo.ru
Фото: pixabay.com
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Мужчины, Возраст, Молодые люди, Зрелость, Зрелые мужчины.
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