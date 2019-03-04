Вещи, которые никогда не делает зрелый мужчина

Зрелость не зависит от возраста. Всем нам встречались взрослые не по годам молодые люди. Всем нам встречались и те, кто, несмотря на немалый возраст, ведут себя словно дети малые. Привычка вести себя по-детски негативно отражается на отношениях. Они даже могут распасться, потому что один из партнеров никак не хочет повзрослеть. У поведения действительно зрелых мужчин есть некоторые общие особенности. Итак…