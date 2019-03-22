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Воскресенье, 24.03.2019
Брутальность и милота: снимки мужчин и их котов (Фото)
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Брутальность и милота: снимки мужчин и их котов (Фото)

Когда американский фотограф Дэвид Уильямс начинал снимать мужчин вместе с их домашними котами, он и подумать не мог, что серия обретет такую популярность. Сейчас несколько десятков фотографий и историй о мужчинах, обожающих кошек, превратились в книгу и отдельный блог на Tumblr.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Мужчины, Коты, Tumblr, Дэвид Уильямс.
16:27 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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