Еще один повод полюбить Италию: известные красавцы с Апеннин (Фото)

Великолепная архитектура, мягкий климат, вкуснейшая еда и интереснейшая история – все это делает Италию настоящим раем на Земле. Кажется, что красота здесь витает в атмосфере. А еще здесь живут красивые мужчины с идеальными чертами лица, безукоризненным чувством стиля и великолепной фигурой. В этом обзоре красавцы с Апеннин, которые задают моду во всем мире. И это еще один повод полюбить великолепную страну Италию.