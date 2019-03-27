Стрижки бездомным мужчинам: парикмахер превращает бродяг в настоящих красавцев (Фото) На первый взгляд Джошуа Кумбс (Joshua Coombes) - обычный парикмахер. Британец моет, стрижет и укладывает волосы, подравнивает височки, бреет бороды и болтает со своими клиентами. Единственное, что отличает Джошуа от его коллег по парикмахерскому ремеслу - он бесплатно работает с бездомными.