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Влюбленный мужчина: фразы, которые он никогда не скажет

Влюбленный мужчина: фразы, которые он никогда не скажет
13:17 Сегодня Телеграф otnosheniya.temaretik.com Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: "Женщины любят ушами" - известная фраза, но как насчет противоположной? Ненавидят ли женщины той же частью тела? К сожалению многих, - нет.

Нередко прекрасные дамы спускают с рук мужчинам их грубость, хамство и проявления неуважения. Но такие фразы нельзя пропускать мимо ушей — так же, как и нельзя их постоянно прощать.

В момент ссоры можно сказать всякое, но куда важнее вовремя помириться, признать свои ошибки и больше никогда их не совершать. Можно дать человеку один шанс или два, но третий будет признаком пагубной привычки, которую сложно искоренить. Предлагаем запомнить 10 фраз, которых ни одна женщина не должна услышать из уст влюбленного мужчины. Если он посмеет такое сказать, то, как минимум, серьезного разговора не избежать.

"Ты мне надоела"

Резко, не так ли? Если эта фраза сказана не в контексте шутки, то ее и вовсе звучать не должно. Несмотря на то, что многие мужчины нуждаются в личном пространстве, это не дает им права грубо отталкивать свою вторую половинку.

"Ты такая глупая"

Партнеры очень сильно влияют на самооценку друг друга, поэтому особенно важно быть мудрыми и тщательно взвешивать критику. Если вы допустили ошибку, которую этой фразой мужчина хотел подчеркнуть, то это все равно не оправдание. Подобную информацию нужно доносить мягче, например: "Давай я тебя научу, как это делать".

"Ты плоха в постели"

Нет, нет и еще раз нет. Если он посмеет сказать эту фразу, то уж точно не достоин вашего внимания. Опять же, если есть конкретные предпочтения у одного из партнеров, которые в силу определенных причин пока нельзя осуществить, то нужно вместе поэкспериментировать и помочь друг другу.

"Она красивее, чем ты"

В этот момент мужчина здорово рискует получить по щеке. Сравнение - самое худшее, что только можно придумать в отношениях, которые нацелены на успех. Ни с бывшими, ни с прохожими сравнивать партнеров не нужно.

"Не пиши/не звони мне"

Если так он пытается от вас оградиться на время рабочего дня, то так себе заявление. Любую информацию можно донести мягко и уж точно не грубо, например: "Я буду сегодня очень занят", "На работе у меня очень много дел". Это факт, с которым умная женщина и так поймет, что делать, но вот если мужчина категорически заявляет о том, что контактировать он не хочет, то об этом стоит задуматься.

"С тобой скучно"

Так пусть придумает отличное времяпровождение для вас двоих! Если вы не та женщина, которая просто целыми днями лежит на диване, то такой фразы из его уст допускать нельзя.

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"Ужасную еду ты приготовила"

Может, это и правда, но зачем так грубо? У мужчины всегда есть шанс приготовить самостоятельно, заказать еду или предложить совместную кулинарию. А вот такие резкие оценочные суждения - табу.

Эти фразы режут слух, их невозможно забыть и сложно простить. И все же некоторые женщины почему-то считают, что заслуживают этих слов или просто могут выбросить их из головы. Не нужно! Отношение любимого человека проявляется в деталях, в беглых фразах, действиях, прикосновениях. Учите своего партнера уважать вас. Только так получится построить крепкие и надежные отношения!

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Женщины, Мужчины, Советы, Отношения, Любовь, Психлогия.
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