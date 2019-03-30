Семейство Ланнистеров: официант, который невероятно похож на героя "Игры престолов" (Фото) Природа умеет шутить и у нее это здорово получается. Двойник Тириона Ланнистера из эпичного сериала живет в Пакистане и занимается отнюдь не войной за престол, а мирно работает обычным официантом. Поклонники знаменитой саги возбужденно гудят в соцсетях о поразительном сходстве, а молодой пакистанец продолжает спокойно наливать чай посетителям местного кафе.