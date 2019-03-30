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Суббота, 30.03.2019
Семейство Ланнистеров: официант, который невероятно похож на героя "Игры престолов" (Фото)
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Семейство Ланнистеров: официант, который невероятно похож на героя "Игры престолов" (Фото)

Природа умеет шутить и у нее это здорово получается. Двойник Тириона Ланнистера из эпичного сериала живет в Пакистане и занимается отнюдь не войной за престол, а мирно работает обычным официантом. Поклонники знаменитой саги возбужденно гудят в соцсетях о поразительном сходстве, а молодой пакистанец продолжает спокойно наливать чай посетителям местного кафе.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Пакистан, Игра престолов, Двойник, Официант, Тирион Ланнистер, Герой сериала.
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