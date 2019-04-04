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Четверг, 04.04.2019
Секунда славы: актер массовки, который, кажется, был в каждом фильме (Фото)
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Секунда славы: актер массовки, который, кажется, был в каждом фильме (Фото)

Актер Эдуардо Запата (Eduardo Zapata) живет и работает в Лос-Анджелесе. Занимается парень тем, что ищет талантливых ребят для съемок в фильмах. Сам он тоже играет в кино и даже состоит в актерской гильдии, но получить приличную роль за всю свою карьеру Эдуардо так и не удалось. Однако он неплохо преуспел, играя различных людей из массовки.
bigpicture.ru
Фото: instagram
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Мужчина, Актер, Актер массовки, Эдуардо Запата.
16:25 Сегодня Телеграф
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