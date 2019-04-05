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Пятница, 05.04.2019
Магия фотошопа: 19-летний парень создает видимость роскошной жизни (Фото)
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Магия фотошопа: 19-летний парень создает видимость роскошной жизни (Фото)

Дорогая одежда, путешествия в экзотические страны, полеты на частном самолете и прочие блага, которые доступны лишь богатым людям, часто мелькают на странице этого парня. Он выглядит настоящим представителем золотой молодежи, а его фотографии собирают миллионы лайков. Впрочем, все это - лишь видимость роскошной жизни, которую он умело создает с помощью смекалки и фотошопа.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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