Магия фотошопа: 19-летний парень создает видимость роскошной жизни (Фото)

Дорогая одежда, путешествия в экзотические страны, полеты на частном самолете и прочие блага, которые доступны лишь богатым людям, часто мелькают на странице этого парня. Он выглядит настоящим представителем золотой молодежи, а его фотографии собирают миллионы лайков. Впрочем, все это - лишь видимость роскошной жизни, которую он умело создает с помощью смекалки и фотошопа.