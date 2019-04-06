Провинциал: Забавные работы украинского фотографа (Фото)

Украинский фотограф Роман Пашковский ездил по украинской провинции и фотографировался в фотоателье - кое-где они еще существуют, хотя порой кажется, что все они канули в прошлое, уступив свое место фотостудиям, где снимают на цифру. Пашковский переодевался в разных персонажей, ни разу не признавшись, что сам фотограф.