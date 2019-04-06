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Суббота, 06.04.2019
Провинциал: Забавные работы украинского фотографа (Фото)
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Провинциал: Забавные работы украинского фотографа (Фото)

Украинский фотограф Роман Пашковский ездил по украинской провинции и фотографировался в фотоателье - кое-где они еще существуют, хотя порой кажется, что все они канули в прошлое, уступив свое место фотостудиям, где снимают на цифру. Пашковский переодевался в разных персонажей, ни разу не признавшись, что сам фотограф.
bigpicture.ru
Фото: Instagram
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Украинский фотограф, Роман Пашковский, Фотоателье в провинциях, Провинциал.
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