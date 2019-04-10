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Среда, 10.04.2019
Как обычные люди: Реальная внешность легендарных императоров Римской империи (Фото)
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Как обычные люди: Реальная внешность легендарных императоров Римской империи (Фото)

Так же, как и многие из нас хотят выглядеть на фотографиях не полностью реалистично, а "немножечко лучше" и "немножечко красивее", чем в жизни, так и правители прошлого, заказывая свои портреты или скульптуры, хотели в итоге получить улучшенную копию себя. До нас дошли разные изображения римских императоров - скульптуры из камня, из дерева, профили на золотых монетах. И один испанских художник решил попробовать представить, как же эти правители выглядели на самом деле.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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Как выглядели императоры Римской империи, Реальная внешность императоров, Императоры Римской империи.
16:06 Сегодня Телеграф
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