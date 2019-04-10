Как обычные люди: Реальная внешность легендарных императоров Римской империи (Фото) Так же, как и многие из нас хотят выглядеть на фотографиях не полностью реалистично, а "немножечко лучше" и "немножечко красивее", чем в жизни, так и правители прошлого, заказывая свои портреты или скульптуры, хотели в итоге получить улучшенную копию себя. До нас дошли разные изображения римских императоров - скульптуры из камня, из дерева, профили на золотых монетах. И один испанских художник решил попробовать представить, как же эти правители выглядели на самом деле.