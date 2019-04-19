"Гора" из "Игры престолов": История потрясающего актера и силача Хафтор Юлиус Бьернссон (Hafþór Júlíus Björnsson) - великан из Исландии, который получил титул самого сильного человека на планете и снялся в культовом сериале "Игра Престолов". Его размеры поражают, но еще более удивительно то, что в юности силач был обычным парнем, как и остальные ребята. Путь к форме, в которой он находится сейчас, был долгим и трудным, но потрясающий результат того стоит.