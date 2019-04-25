Скачать
Четверг, 25.04.2019
Как живут успешные люди: 10 правил жизни от Дуэйна "Скалы" Джонсона
1 / 12

Как живут успешные люди: 10 правил жизни от Дуэйна "Скалы" Джонсона

Дуэйн "Скала" Джонсон не нуждается в представлении. Он завоевал Голливуд и мир профессионального реслинга. Актер и спортсмен вдохновляет других, удивляя добротой и стараясь воодушевить своих поклонников. Лучшего мотиватора, чем этот мужественный и уверенный в себе голливудский красавец, не найти. Мы собрали его идеи в десятку ключевых правил успеха, которым неукоснительно следует "Скала".
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Советы, Правила, Дуэйн Джонсон, Знаменитости, Звезды, Скала, Дуэйн Скала Джонсон, Знаменитые мужчины.
02:40 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь