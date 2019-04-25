Как живут успешные люди: 10 правил жизни от Дуэйна "Скалы" Джонсона

Дуэйн "Скала" Джонсон не нуждается в представлении. Он завоевал Голливуд и мир профессионального реслинга. Актер и спортсмен вдохновляет других, удивляя добротой и стараясь воодушевить своих поклонников. Лучшего мотиватора, чем этот мужественный и уверенный в себе голливудский красавец, не найти. Мы собрали его идеи в десятку ключевых правил успеха, которым неукоснительно следует "Скала".