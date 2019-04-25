Мужчинам на заметку: поступки, которые могут подорвать ваши отношения

Иногда мужчины просто не понимают, чего от них ждут, и… совершают роковые ошибки. Несмотря на самые лучшие намерения, эти поступки могут навсегда подорвать ваши отношения. Со временем негативные чувства в отношениях, которые не рассматриваются и не обсуждаются, могут привести к физическим и психологическим проблемам. В то же время, признавая свои ошибки и прилагает усилия для их исправления, вы не только спасете ваш брак, но и здоровье.