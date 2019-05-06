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Понедельник, 06.05.2019
Grande Armée: портреты последних французских ветеранов наполеоновских войн (Фото)
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Grande Armée: портреты последних французских ветеранов наполеоновских войн (Фото)

Битва при Ватерлоо в 1815 году стала для Наполеона Бонапарта последним поражением. Но даже после его смерти в 1821 году выжившие солдаты Великой армии (Grande Armée) глубоко уважали и почитали своего полководца. И каждый год 5 мая, в день смерти Наполеона, ветераны в полном обмундировании маршировали к парижской Вандомской площади, чтобы отдать дань своему императору. Эти впечатляющие портреты являются чуть ли не единственными оставшимися изображениями французских ветеранов, которые участвовали в 1803-1815 годах в наполеоновских войнах. Предположительно, фотографии были сделаны 5 мая 1858 года. Все мужчины, которым на тот момент было уже по 70-80 лет, одеты в униформу, в которой они воевали. Также можно заметить, что на груди солдат висит медаль Святой Елены, которая вручалась в августе 1857 года всем ветеранам революционных и наполеоновских войн.
Фото: bigpicture.ru
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Франция, Мужчины, Ветераны, Grande Armée, Наполеоновские войны.
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