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Среда, 08.05.2019
Это невероятно: этому парню - 50 (Фото)
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Это невероятно: этому парню - 50 (Фото)

Иногда возникает такое чувство, что в той части света, где расположена Азия, есть что-то особенное в воздухе или еде, потому что некоторые жители выглядят так, как будто перестали стареть. Вообще. Итак, знакомьтесь, Чуандо Тан (Chuando Tan), сингапурский фотограф и в прошлом модель. И да, не совсем молодому человеку 50 лет. Причем кажется, что с каждым днем он только молодеет.
Фото: instagram
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13:17 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
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