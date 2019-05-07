Это невероятно: этому парню - 50 (Фото) Иногда возникает такое чувство, что в той части света, где расположена Азия, есть что-то особенное в воздухе или еде, потому что некоторые жители выглядят так, как будто перестали стареть. Вообще. Итак, знакомьтесь, Чуандо Тан (Chuando Tan), сингапурский фотограф и в прошлом модель. И да, не совсем молодому человеку 50 лет. Причем кажется, что с каждым днем он только молодеет.