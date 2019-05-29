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Сквозь время: парни повторяют одну и ту же фотографию больше 30 лет
Поддерживать связь с лучшими школьными друзьями, а тем более регулярно встречаться, с годами становится все сложнее, а чаще всего и просто невозможно. Но для пятерых друзей из Санта-Барбары, Калифорния, дружба всегда была одним из приоритетов. Каждые пять лет они собираются вместе и воссоздают одну и ту же фотографию, которая в свое время определила их братство на всю жизнь. В далеком 1982 году пятерка проводила каникулы у озера Копко в Северной Калифорнии, ребята были молодые и веселые, им было всего по 19 лет. Тогда же они решили навсегда запечатлеть то самое лето. С тех пор группа стала встречаться на том же озере каждый год, а каждые пять лет делать фотографию. Все дали обещание выкраивать время и приезжать во что бы то ни стало. Свои встречи ребята объединили в проект Five Year Photo Project.
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