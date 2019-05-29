Скачать
Среда, 29.05.2019
Сквозь время: парни повторяют одну и ту же фотографию больше 30 лет
1 / 10

Сквозь время: парни повторяют одну и ту же фотографию больше 30 лет

Поддерживать связь с лучшими школьными друзьями, а тем более регулярно встречаться, с годами становится все сложнее, а чаще всего и просто невозможно. Но для пятерых друзей из Санта-Барбары, Калифорния, дружба всегда была одним из приоритетов. Каждые пять лет они собираются вместе и воссоздают одну и ту же фотографию, которая в свое время определила их братство на всю жизнь. В далеком 1982 году пятерка проводила каникулы у озера Копко в Северной Калифорнии, ребята были молодые и веселые, им было всего по 19 лет. Тогда же они решили навсегда запечатлеть то самое лето. С тех пор группа стала встречаться на том же озере каждый год, а каждые пять лет делать фотографию. Все дали обещание выкраивать время и приезжать во что бы то ни стало. Свои встречи ребята объединили в проект Five Year Photo Project.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Время, Снимок, Парни.
14:05 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь