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Суббота, 01.06.2019
Любовь она такая: самый сильный мужчина в мире и его крохотная девушка
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Любовь она такая: самый сильный мужчина в мире и его крохотная девушка

Хафтор по праву получил звание сильнейшего человека планеты. Его рост выше двух метров, вес – почти 200 килограмм. Создатели фильма "Игра престолов" пригласили его на роль весьма злобного героя. Однако самый сильный человек мира оказался беспомощным против армии злобных интернет-троллей.
bigpicture.ru
Фото: Instagram
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