Любовь она такая: самый сильный мужчина в мире и его крохотная девушка

Хафтор по праву получил звание сильнейшего человека планеты. Его рост выше двух метров, вес – почти 200 килограмм. Создатели фильма "Игра престолов" пригласили его на роль весьма злобного героя. Однако самый сильный человек мира оказался беспомощным против армии злобных интернет-троллей.