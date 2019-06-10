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Понедельник, 10.06.2019
Фотографии отпетых мошенников в колоризации Мэтта Лафри
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Фотографии отпетых мошенников в колоризации Мэтта Лафри

Ирландский художник Мэтт Лафри ведет проект "Мое цветное прошлое", в котором он колоризирует старые черно-белые фотографии, насыщая их цветом и реалистичностью. Давайте посмотрим на портреты преступников 1920-30-х годов, которые терроризировали улицы английского Ньюкасла. Колоризация снимков смогла передать нюансы их характерной бандитской внешности. Кстати, все герои фотографий - опытные воры и взломщики.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
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Преступники, Колоризация, Цветные снимки, Мэтт Лафри.
15:38 Сегодня Телеграф
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