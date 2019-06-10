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Если вы ждали знак, то вот он: слепой серфер осуществил свою мечту (Видео)

Если вы ждали знак, то вот он: слепой серфер осуществил свою мечту (Видео)
22:58 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Жизненная ситуация бразильского серфера, который покорил одну из самых мощных волн во всем мире.

Бразилец Дерек Рабело (Derek Rabelo) - не единственный в мире серфер, который покорил Пайплайн - самую мощную и смертельно опасную волну в мире. Но от других серферов его отличает одно: он абсолютно слеп и в воде полагается на другие чувства.

Когда Дерек родился, его отец Эрнесто решил назвать мальчика в честь Дерека Хо, первого гавайского чемпиона мира по серфингу. Эрнесто сам занимался серфингом и мечтал, чтобы сын пошел по стопам отца и человека, в честь которого получил свое имя. К сожалению, из-за глаукомы мальчик родился слепым, и о серфинге, казалось, можно было забыть, но родные мальчика были уверены, что он сможет все, если захочет, и даже стать серфером.

С двух лет отец возил Дерека кататься на бодиборде. Ему всегда было комфортно в воде, серфинг был в его крови, но он фактически не пытался оседлать волну, пока ему не исполнилось 17 лет. Тогда отец купил Дереку доску для серфинга. Отец научил Дерека азам, но мальчик и сам понимал, что ему нужно много практиковаться, чтобы стать профессиональным серфером. Он поступил в школу серфинга и учился у тренера Фабио Мару.

"Во-первых, мой отец подбадривал меня и помогал. Мы ездили к океану по утрам. Еще он отправил меня в школу серфинга, чтобы я учился и больше практиковался. Я также много тренировался с друзьями, они воспринимали меня на равных", - рассказал Дерек.

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Но одно дело встать на доску и удержаться на маленькой волне, а оседлать знаменитую Пайплайн - совсем другое. Это именно то, что хотел сделать Дерек всего через несколько месяцев обучения в школе. И он сделал это, заслужив восхищение легендарных профессиональных серферов. Видео о том, как Дерек покорил Пайплайн, вдохновило режиссера Брайана Дженнингса снять документальный фильм.

Как же у Дерека получается покорять те волны, к которым некоторые зрячие серферы даже боятся приблизиться? Просто он ориентируется на другие органы чувств. Дерек трогает волны, чтобы почувствовать их динамику, а также ориентируется на слух. "Я слушаю океан и чувствую его, волны можно различать по шуму", - говорит Дерек. "Если у вас есть мечта, то вы должны поверить в себя. Иначе у вас ничего не получится. Я верю, что каждому из нас Бог даровал сильные органы чувств. Используйте их с энтузиазмом и упорством".

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История, Мужчина, Серфер, Дерек Рабело, Серфить, Жизненная история.
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