"Быть отцом и папой это не одно и то же": суперпапа Бен Карпентер

Обычно, отдавая детей на усыновление или удочерение, предпочитают отдавать их в полные семьи. Иногда отдают детей матерям-одиночкам, а вот пап-одиночек, желающих взять себе на воспитание чужого ребенка, если и есть, то очень мало. Тем примечательней история Бена Карпентера, который взял себе пять детей, да при том очень непростых.