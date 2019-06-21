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"Быть отцом и папой это не одно и то же": суперпапа Бен Карпентер
Обычно, отдавая детей на усыновление или удочерение, предпочитают отдавать их в полные семьи. Иногда отдают детей матерям-одиночкам, а вот пап-одиночек, желающих взять себе на воспитание чужого ребенка, если и есть, то очень мало. Тем примечательней история Бена Карпентера, который взял себе пять детей, да при том очень непростых.
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