Самые красивые мужчины по версии британского Glamour 2019

Нo в слyчaе с мужчинами, стального тоpса и уxоженного внешнего вида может оказаться недостаточно для попадания в рейтинг: все решают обаяние и умение подкрепить привлекательную внешность некой изюминкой. Так кто же они, самые красивые мужчины этого года? Для этого мы решили обратиться к британской версии журнала Glamour, посмотрим какие мужчины привлекают женщин туманного Альбиона.
Алфи Дейс (1993)
Бpитaнский видеoблогер, писатель. Прославился благодаря трем каналам на YouTube и активности в социальныx сетях. Сотрyдничает со многими интернет-персонами, посещая радиоэфиры, телепрограммы и устраивая благотворительные акции. В 2014 году выпустил первую книгу "The Pointless Book", а через год ее продолжение.
Джаред Лето (1971)
Американский музыкант, актер, художник и продюсер. Наиболее известен, как фронтмен группы "Thirty Seconds to Mars", где состоит и его брат, а также как исполнитель ролей в фильмах: "Реквием по мечте", "Александр", "Глава 27", "Господин никто", "Отряд самоубийц", "Далласский клуб покупателей". За последние годы получил "Оскар" и "Золотой глобус". Любит тату, убежденный вегетарианец.
Джеймс Макэвой (1979)
Шотландский актер. Знаковыми для него стали фильмы: "Грязь", "Особо опасен", "…А в душе я танцую" и роль профессора Ксавьера в новом витке франшизы "Люди Икс". В конце весны 2016 года развелся с актрисой Энн-Мэри Дафф после 10 лет брака, пара продолжает совместно воспитывать сына, сохранив дружеские отношения.
Иэн Сомерхолдер (1978)
Американский актер, модель. Считает, что стартом карьеры обязан фильму "Правила секса", хотя всемирную известность ему принесли роли в сериалах "Дневники вампира" и "Остаться в живых". Учредил собственный именной благотворительный фонд, сотрудничает с ООН по вопросам защиты окружающей среды.
Джонни Депп (1963)
Американский актер, кинорежиссер, кинопродюсер, музыкант. Прославился благодаря ролям в картинах: "Плакса", "Аризонская мечта", "Донни Браско", "Кокаин" и других. Теперь же ассоциируется в первую очередь с Джеком Воробьем из "Пиратов Карибского моря". Имеет двоих детей от фактического брака с Ванессой Паради. Находится в процессе развода с актрисой Эмбер Херд.
Лиам Пейн (1993)
Английский певец из группы One Direction, сформировавшейся в 2010 году на проекте The X Factor. Выступает в стилях поп и поп-рок. На счету музыкального коллектива 5 альбомов. Со школьной поры увлекается спортом: в разное время занимался бегом, баскетболом и боксом.
Дэвид Ганди (1980)
Британская модель. Начал карьеру с участия в телевизионном шоу, где одержал победу. На постоянной основе сотрудничает с Dolce&Gabbana. Заставил их и представителей других мировых брендов пересмотреть подход к выбору мужчин-моделей в пользу более накачанных представителей профессии. Филантроп. На постоянной основе ведет колонку для отечественного Vogue.
Пол Уэсли (1982)
Американский актер, продюсер. Начинал с небольших ролей в сериалах, но после успеха "Дневников вампира", где сыграл ключевого персонажа, стал более заметной фигурой медийного пространства. его родители - выходцы из Польши. Прекрасно говорит на родном языке семьи.
Томас Дейли (1994)
Британский прыгун в воду. его специализация - прыжки с 10-метровой вышки. Двукратный бронзовый призер Олимпиады. Двукратный чемпион мира. Четырехкратный чемпион европы (самый юный победитель за всю историю соревнований). Открытый гей.
Джейми Кэмпбелл Бауэр (1988)
Английский актер и певец. Участвовал в больших проектах, вроде "Гарри Поттера", "Рок-н-рольщика" и "Сумерек", но играл там преимущественно маленькие роли. Популярность пришла после съемок в ленте "Орудия смерти: Город костей". Солист группы "Counterfeit". Снялся в клипе "Florence + The Machine". Занят в мюзикле, поставленном по фильму "Играй как Бекхэм".
Дэвид Теннант (1970)
Шотландский актер, начавший карьеру в кино в середине 90-х. Засветился в ряде крупных проектов, вроде "Гарри Поттера", но настоящую славу ему принесло телевидение. Наиболее известен по ролям в сериалах "Доктор Кто", "Бродчерч" и "Джессика Джонс".
Идpис Эльбa (1972)
Британский актер, мyзыкант и диджей. Снимался в нескoлькиx успешных блокбастерах последних лет: "Прометей", "Тихоокеанский рубеж", "Тор". На протяжении четырех сезонов играет главную роль в детективном сериале "Лютер". Большой фанат футбола, в частности, болеет за лондонский "Арсенал".
Крис Прэтт (1979)
Американский актер, чья карьера стартовала в 2000-ом, но настоящая популярность пришла лишь спустя 11 лет после роли в фильме "Человек, который изменил все". Статус звезды ему принесли киноленты "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода".
Тео Джеймс (1984)
Британский актер. если бы не актерская карьера, то выбрал бы стезю музыканта. На телевидении появлялся в сериале "Аббатство Даунтон", а после играл флагманскую роль в "Везунчике". В кино самым заметным его проектом можно считать франшизу "Дивергент". Имеет разносторонние интересы в спорте, увлекается дайвингом и прыжками в воду.
Бенедикт Камбербэтч (1976)
Британский актер. Принимал участие в театральных постановках. Всемирную славу ему принесла роль Шерлока Холмса в сериале канала BBC. К самым успешным киноработам можно отнести "Пятую власть", "Игру в имитацию", а также озвучку дракона в трилогии "Хоббит". Год назад был награжден орденом Британской империи. Женат на актрисе Софи Хантер.
Джим Чапман (1987)
Британский видеоблогер, модель. В своих видеодневниках рассказывает обо всем самом интересном, личной жизни и придерживается по большей части развлекательной тематики. У него более 2,5 миллионом подписчиков и активные страницы во всех социальных сетях.
Луи Томлинсон (1991)
Английский певец из группы One Direction, сформировавшейся в 2010 году на проекте The X Factor. Выступает в стилях поп и поп-рок. На счету музыкального коллектива 5 альбомов. Большой фанат футбола: был заявлен игроком команды "Донкастер Роверс", а позднее выкупил контрольный пакет акций клуба. В 2015 году стал отцом.
Ричард Армитидж (1971)
Британский актер. Главенствующую роль в успехе своей карьеры отдает театру, хотя мировую славу ему принесло большое кино, а именно персонаж Торин Дубощит из трилогии "Хоббит". В работе использует метод Ли Страсберга, помогающий лучше вжиться в образ. Самым большим увлечением называет лыжные виды спорта.
Найл Хоран (1993)
Ирландский певец из группы One Direction, сформировавшейся в 2010 году на проекте The X Factor. Выступает в стилях поп и поп-рок. На счету музыкального коллектива 5 альбомов. Фанат разных музыкальных направлений, среди личных кумиров называет Эда Ширана, Eagles, Фрэнка Синатру и других. Ориентиры в плане успеха - Бейонсе и Джастин Бибер.
Люк Эванс (1979)
Британский актер, на заре карьеры занимавшийся вокалом, но сделавший выбор в пользу кино. Самые крупные проекты с его участием: трилогия "Хоббит", "Форсаж 7", "Дракула", "Красавица и чудовище". Активно пробует себя в роли ведущего, в том числе на премии BAFTA в 2014 году.
Принц Гарри (1984)
Пятый в очереди наследников престола Великобритании. Несмотря на титулы, полученные при рождении, имеет противоречивую репутацию из-за ряда спорных выходок, однако в последние годы взялся за ум. Проходил службу в Афганистане, выполняя боевые задачи, получил звание капитана Армейского воздушного корпуса.
Мэтт Бомер (1977)
Американский актер, получивший звездный статус и заслуженное признание благодаря сериалам "Белый воротничок", "Американская история ужасов", а также фильмам "Супер Майк" и "Обычное сердце", за роль в последнем награжден "Золотым глобусом". Открытый гей, состоит в браке с публицистом Саймоном Холлсом, воспитывает троих детей.
Роберт Паттинсон (1986)
Британский актер, модель, музыкант. Прославился благодаря роли Эдварда Каллена в "Сумерках", а также сыграл Седрика Диггори в экранизации одной из книг про приключения Гарри Поттера. В последние годы пробуется себя в авторском и фестивальном кино. После громкого и скандально закончившегося романа с Кристен Стюарт, предпочитает не выносить подробности личной жизни на публику.
Джастин Бибер (1994)
Канадский певец, автор песен, музыкант, актер. Был открыт благодаря роликам на YouTube, выложенным в сеть его матерью. На данный момент продано более 19 миллионов копий его альбомов. Сотрудничает со многими топ-артистами современности. Выступает в жанрах поп и R&B. Постоянно увеличивает количество тату на своем теле.
Гарри Стайлс (1994)
Британский начинающий актер, более известный, как певец и из группы One Direction, сформировавшейся в 2010 году на проекте The X Factor. Выступает в стилях поп и поп-рок. На счету музыкального коллектива 5 альбомов. его первой пробой в большом кино стал фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк", основанный на реальных событиях, имевших место быть в период Второй Мировой.
Зейн Малик (1993)
Британский певец и композитор, смешанного пакистано-английского происхождения, экс-участник группы One Direction, сформировавшейся в 2010 году на проекте The X Factor. Выступает в стилях поп, данс-поп и поп-рок. В марте 2016 выпустил дебютный альбом. Имеет несколько тату (в том числе с именем деда на арабском), экспериментирует с образами.
Генри Кавилл (1983)
Английский актер. Знаковые работы: "Война богов: Бессмертные", "Человек из стали", "Агенты А.Н.К.Л." и другие. Является активным участником различных движений и борцом за защиту окружающей среды. Мог сыграть роль Эдварда Каллена, но внешность Супермена помешала вжиться в образ подростка-вампира.
Том Хиддлстон (1981)
Британский актер, успевший проявить себя на театральной сцене, в кино, на телевидении и в озвучании. Славу ему принесли роли в лентах "Тор", "Полночь в Париже", "Мстители", "Багровый пик" и других. На телевидении одной из самых заметных работ стал сериал "Ночной администратор".
ДжеЙми Дорнан (1982)
Британский актер, модель, музыкант. В качестве модели сотрудничал с брендами и лейблами, вроде Calvin Klein, Dior и Armani. На ТВ появлялся в сериалах "Крах" и "Однажды в сказке". Прорывом в кино стала роль Кристиана Грея в фильме "Пятьдесят оттенков серого".
Эйдан Тернер (1983)
Ирландский актер. Играл в фильмах "Отчаянные романтики", трилогии "Хоббит" и "Орудия смерти: Город костей" а также в сериалах "Быть человеком" и "Полдарк". Известно несколько театральных постановок с его участием, демонстрировавшихся публике преимущественно на родине актера в Дублине.