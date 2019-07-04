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В образе эпохи Регентства: парень из Британии уже 10 лет носит одежду в стиле XIX века (Фото)
10 лет назад 25-летний британец Зак Пинсет (Zack Pinsent) отказался от современных вещей. Он символично сжег свои джинсы и стал одеваться в стиле эпохи Регентства. Поскольку приобрести сюртук для верховой езды с длинными фалдами, панталоны и прочие предметы гардероба первой трети XIX века весьма проблематично, Зак сам шьет себе одежду. Парню не жаль потраченных на шитье времени и усилий, ведь только в таких вещах он чувствует себя комфортно в наш век прогрессивных технологий.
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