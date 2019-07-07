Звезда "Игры престолов": интересные факты из жизни Кита Харингтона

1 До 11 лет он не знал, что его имя не Кит Харингтон не знал, что его зовут Кристофер, пока в школе он не заполнил бланки для тестов. "Я написал "Кит Харингтон", и они [учителя] посмотрели на меня как на сумасшедшего и сказали: "Нет, похоже, вы Кристофер Харингтон", - сказал Харингтон журналу Interview. - Только тогда я узнал свое настоящее имя. Это был своего рода странный экзистенциальный кризис для 11-летнего ребенка, но в конце концов, я всегда использовал Кит, потому что именно так я себя чувствую. Я не Крис".

2 Его любимая книга – "1984" Любимый вымышленный персонаж Харрингтона - Уинстон Смит (Winston Smith), главный герой бестселлера-антиутопии Джорджа Оруэлла. Книга была издана в 1949 году.

3 Если бы Харрингтон не стал актером, он, вероятно, занимался бы журналистикой или фотографией Харингтон заявил изданию Esquire UK, что ему нравятся "творческие профессии", но он также подумывал о том, чтобы стать военным корреспондентом.

4 Он боится летать и выполняет перед полетом несколько ритуалов Актер сказал изданию Conde Nast Traveler, что раньше ему нравилось летать на самолетах, но он стал бояться полетов после того, как ему пришлось много летать во время съемок в "Играх престолов". "Раньше мне это нравилось, но теперь я представляю себя на высоте 9 000 м, - сказал он. - Каждый раз, когда я лечу, мне кажется, что такое положение неестественно. Я очень нервничаю". Чтобы справиться с этим, Харингтон всегда имеет при себе "счастливую ручку", которая есть у него с детства, и выполняет определенный ритуал. "Каждый раз, когда я сажусь в самолет, я должен коснуться ручкой внешней стороны самолета три раза, прежде чем подняться на борт".