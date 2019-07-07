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Звезда "Игры престолов": интересные факты из жизни Кита Харингтона

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Звезда "Игры престолов": интересные факты из жизни Кита Харингтона
16:15 Сегодня Телеграф bugaga.ru

Новости шоу бизнеса: Кит Харингтон стал звездой первой величины, когда исполнил одну из главных ролей в сериале "Игра престолов". С тех пор он был номинирован на премию Эмми и несколько премий SAG Awards.

  • 1

    До 11 лет он не знал, что его имя не Кит

    Харингтон не знал, что его зовут Кристофер, пока в школе он не заполнил бланки для тестов.

    "Я написал "Кит Харингтон", и они [учителя] посмотрели на меня как на сумасшедшего и сказали: "Нет, похоже, вы Кристофер Харингтон", - сказал Харингтон журналу Interview. - Только тогда я узнал свое настоящее имя. Это был своего рода странный экзистенциальный кризис для 11-летнего ребенка, но в конце концов, я всегда использовал Кит, потому что именно так я себя чувствую. Я не Крис".

  • 2

    Его любимая книга – "1984"

    Любимый вымышленный персонаж Харрингтона - Уинстон Смит (Winston Smith), главный герой бестселлера-антиутопии Джорджа Оруэлла. Книга была издана в 1949 году.

  • 3

    Если бы Харрингтон не стал актером, он, вероятно, занимался бы журналистикой или фотографией

    Харингтон заявил изданию Esquire UK, что ему нравятся "творческие профессии", но он также подумывал о том, чтобы стать военным корреспондентом.

  • 4

    Он боится летать и выполняет перед полетом несколько ритуалов

    Актер сказал изданию Conde Nast Traveler, что раньше ему нравилось летать на самолетах, но он стал бояться полетов после того, как ему пришлось много летать во время съемок в "Играх престолов".

    "Раньше мне это нравилось, но теперь я представляю себя на высоте 9 000 м, - сказал он. - Каждый раз, когда я лечу, мне кажется, что такое положение неестественно. Я очень нервничаю".

    Чтобы справиться с этим, Харингтон всегда имеет при себе "счастливую ручку", которая есть у него с детства, и выполняет определенный ритуал.

    "Каждый раз, когда я сажусь в самолет, я должен коснуться ручкой внешней стороны самолета три раза, прежде чем подняться на борт".

  • 5

    До того, как получить роль в "Игре престолов", Харингтон ненавидел Джорджа Р. Р. Мартина

    В Англии он работал в книжном магазине Waterstones, и ему часто приходилось носить романы популярного автора.

    "Раньше мне приходилось таскать книги, а книги Джорджа всегда продавались как горячие пирожки, поэтому мне постоянно приходилось их перекладывать, а они были очень тяжелыми, потому что были очень объемными", - сказал актер изданию Zap2it.

    "Я помню, как проклинал его, - продолжал Харрингтон. - Я говорил ему это много раз. Я не мог вынести, что мне постоянно приходилось таскать и перекладывать все эти чертовы книги. Я заполнял полки, а они распродавались за один день".

Талантливые актеры, которые никогда не удостаивались Оскара или Эмми

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Факты, Игры престолов, Кит Харингтон, Британский актер.
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