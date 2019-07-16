Никогда не поздно: британец, который начал карьеру модели после 50 лет (Фото)

Мужчина, работающий под псевдонимом Пип Джентельмен, стал востребованной моделью только после 50 лет. Он никогда не думал о модельной карьере и в эту профессию пришёл случайно. Однажды к нему обратились студенты одного британского университета, которые попросили поучаствовать в проекте. Им требовалось создать образ стильного джентльмена средних лет. После этой работы Пита заметили фотографы и стали предлагать сотрудничество. За 4 года мужчина поучаствовал во множестве интересных проектов. Отныне моделинг присутствует в его жизни как хобби и как возможность реализовать свою творческую натуру. Предлагаем вам взглянуть на снимки Пита Джентльмена!