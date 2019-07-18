Самый красивый мальчик ХХ века: как сложилась судьба актера Бьерна Андресена

1 Когда просматриваешь биографию шведского актера и музыканта Бьерна Андресена, ненароком вспоминаешь пословицу: "Не родись красивым, а родись счастливым". Уже в 16 лет он был известен на весь мир как "самый красивый мальчик XX века", получил признание в сфере кинематографа и возможность стать великим артистом. Но при этом Бьерн ощущал себя настолько несчастным, что его судьбе трудно было позавидовать… Бьерн Юхан Андресен родился в 1955 году в столице Швеции Стокгольме. Его мать - Барбара Андресен - состояла в любовной связи с влиятельным женатым мужчиной, членом Стокгольмской литературной ассоциации. Поэтому Бьерн, мягко говоря, не был желанным ребенком. Его отец долгое время уговаривал любовницу сделать аборт, но было уже поздно… Когда мальчику исполнилось 6 лет, его мать решили родительских прав, а еще спустя три года она бесследно исчезла (как выяснилось позже, покончила с собой). Воспитывать Бьерна стала его бабушка. Всю свою жизнь она работала в киноиндустрии, поэтому надеялась, что любимый внук однажды станет известным актером. Сам парень больше тяготел к музыке - с раннего детства Бьерн мечтал стать пианистом. К счастью, его идеальный слух позволил ему уже в 8 лет поступить в элитную музыкальную школу Madorufu Fredrik в Стокгольме. Ее он окончил с отличием, и планировал дальше развивать свою жизнь в этом направлении, но бабушка уговорила внука попробовать свои силы в кино. В 1970-х режиссер Лукино Висконти задумал экранизировать рассказ Томаса Манна "Смерть в Венеции". К этому вопросу он подошел крайне ответственно - съемки проходили на острове Лидо, в том же отеле, в котором развивались события в новелле, а актера для исполнения роли аристократа Тадзио Висконти лично отбирал среди более чем 1500 претендентов. Для того чтобы увидеть всех мальчиков, его команде пришлось объездить несколько стран и посетить сотни школ и молодежных секций. Но Висконти так и не удавалось найти обладателя той "божественной искры", о которой писал Манн. До тех пор, пока на пробы не пришел Бьерн Андресен.

2 Мальчика с ангельской внешностью, благородными манерами и поразительной грацией тут же утвердили на главную роль. Так как Висконти хотел, чтобы все прошло идеально, он жестко контролировал ведущего актера, запрещая ему: загорать, так как по фильму он - аристократ с бледным цветом кожи, играть в футбол с другими ребятами, чтобы не заработать синяки и ссадины, флиртовать со своими партнершами по съемочной площадке и многое другое. Все актеры по настоянию режиссера по несколько раз перечитывали новеллу "Смерть в Венеции". Только Бьерну запрещалось это делать, чтобы не испортить "чистоту изображения Тадзио".

3 Надо также отметить, что на протяжении всего съемочного процесса в прессе периодически проскакивали слухи о трагической гибели Бьерна Андресена в результата аварии, несчастного случая, передозировки наркотиков и прочего. Распускал их Хельмут Бергер, обиженный любовник Лукино Висконти, который таким образом мстил гею-режиссеру за то, что тот не взял его на главную роль.

4 1 марта 1971 года состоялась долгожданная премьера фильма на Каннском фестивале. Картина произвела настоящий фурор! Уже скоро "Смерть в Венеции" получила множество престижных наград, в том числе несколько премий BAFTA, Юбилейную премию в Каннах, номинацию на "Оскар" и стал "хитом года" в Японии. Естественно, Бьерн Андресен тут же превратился в звезду мирового масштаба и заработал негласное звание "самого красивого мальчика XX века", но к такой резкой популярности застенчивый подросток не был готов…

5 Масла в огонь добавило и то, что Лукино Висконти всячески пытался приобщить своего подопечного к гей-культуре. Сразу после премьеры фильма он повел его в гей-бар, где, по словам Бьерна, тот чувствовал себя "куском мяса". Практически вся съемочная группа "Смерти в Венеции" разделяла интересы Висконти, если это можно так назвать. И вся эта массовая популяризация гомосексуальности привела к тому, что уже скоро Бьерн задумался: "А может быть, я тоже гей?". Позже актер признался, что в 70-х годах у него был опыт тесного общения с другими мужчинами. Но ни к чему хорошему это не привело: Андресен уже скоро понял, что это противоречит его истинным желаниям, и вместе с этим негативно отразилось на его психике.

6 Когда парень находился на волне успеха, бабушка уговорила его поехать в Японию и там продолжить развивать актерскую карьеру. Бьерна наряжали в матроску а-ля Тадзио, снимали для модных журналов, приглашали на популярные телешоу, брали у него интервью и практически в каждом вспоминали о той злополучной роли.

7 В Японии Андресен записал два музыкальных хита, но впоследствии признался журналистам, что поп-индустрия его не интересует. Бьер искренне хотел уехать к себе на родину, поступить в Стокгольмскую консерваторию и в дальнейшем преподавать музыку. Такое дерзкое заявление расстроило бабушку Бьерна, всем сердцем желавшую ему славы на актерском поприще. Из-за этого отношения между ними сильно испортились, поэтому Андресену пришлось съехать на отдельную квартиру, а чтобы была возможность ее содержать - периодически стал браться за второстепенные и эпизодические роли, а также появляться на театральной сцене.

8 От крупных предложений Бьерн отказывался сам, так как до сих пор не мог оправиться от роли Тадзио. Лишь через время он появился в фильме "Слабоумный убийца" Ганса Альфредсона, а на его премьере познакомился со своей будущей супругой - поэтессой Сюзанной, с которой у него произошла "любовь с первого взгляда". Очень скоро пара поженилась, а в 1984 году у них родилась дочь Робин. Еще спустя два года на свет появился сын Бьерна, которого назвали Элвином, но прожить долгую и счастливую жизнь мальчику было не суждено. В возрасте 10 месяцев он скончался от синдрома внезапной детской смерти. Для семьи это стало настоящим ударом. В тот период Андресен перенес тяжелый нервный срыв и вынужден был обратиться за помощью к психологу.

9 Вместе со специалистом они пришли к выводу, что именно "Смерть в Венеции" стала его первой серьезной психической травмой. Смерть сына стала последним ударом в жизни Андресена. Какое-то время справляться с болью помогала музыка, репетиторство и редкие съемки в кино. Но в 1994 году у него снова произошел нервный срыв, на этот раз сопровождающийся проблемами с алкоголем.

10 После продолжительной реабилитации Бьерн решает навсегда покончить с актерской карьерой. Он продолжает работать преподавателем фортепиано, иногда появляется на театральной сцене и даже пробует свои силы в бухучете. Несмотря на это, обременительная тень от роли аристократа Тадзио преследует его всю дальнейшую жизнь. Однажды Бьерн признался, что если бы знал, чем для него обернется эта роль, то не согласился бы сниматься в фильме ни за какие деньги…