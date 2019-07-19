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Топ самых богатых актеров планеты

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Топ самых богатых актеров планеты
22:35 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса: Голливудские знаменитости — это самые богатые актеры и это правда.

  • 1

    Джерри Сайнфе

    В настоящий момент ему уже 64 года. Восхождение на вершину славы он начал в 22, пробуя себя в роли комика. После этого Джерри стали приглашать в различные телешоу. Однако по-настоящему известным он стал после роли в комедийном сериале"Сайнфелд". После опыта в кино Сайнфелд пробовал себя как писатель и продюсер, рекламировал продукцию известных брендов, таких как"Apple" и"Microsoft". Благодаря своей неиссякаемой энергии, он смог заработать внушительную сумму и сейчас его состояние достигает 820 млн дол. 

  • 2

    Шахрукх Кхан

    «Королю Болливуда" скоро исполнится 53 года. На его счету 8 престижных наград индийского кинематографа и одна наивысшая гражданская награда"Падма Шри". Его актерская карьера началась с 23-летнего возраста, когда юношу пригласили сыграть главную роль в сериале"Новобранец". После этого были взлеты и падения, но Шахрукх не опускал рук. Заработав внушительное состояние в 600 млн. дол., актер занялся благотворительностью. Сегодня он является участником программы ЮНЕСКО и оказывает помощь детям, оказавшимся на грани выживания. 

  • 3

    Том Круз

    Его знают во всем мире, а для прекрасной половины человечества этот американский актер стал секс-символом. С юных лет он полностью посвящал себя спорту, но полученная травма внесла в жизнь свои коррективы. Сильные физические нагрузки были ему запрещены, и юноша после участия в школьной инсценировке мюзикла"Парни и Куклы" решает искать удачи в кинематографе, и, как видим, не зря. Сегодня, имея состояние в 400 млн. долларов, актер не останавливается на достигнутом и пробует себя в роли продюсера. 

  • 4

    Тайлер Перри

    48-летний мужчина свою творческую деятельность начал сразу по нескольким направлениям: актер, сценарист и продюсер. За что бы он не брался, все получалось и приносило солидные доходы. Уже в 36-летнем возрасте он смог позволить себе основать собственную студию"Tyler Perry Studios", где продолжает заниматься своей работой и преумножать капитал, который достиг уже 400 млн. дол. Герои нашего обзора доказали, что талант, упорство и трудолюбие в тандеме дают успех и богатство. Помните, что только смелым и отважным покоряются вершины и моря. Не стоит опускать руки, если что-то не получается, и, возможно, придёт время, когда вы увидите свое имя в аналогичном списке

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Том Круз, Актеры, Знаменитости, Звезды, Джерри Сайнфельд, Шахрукх Кхан, Тайлер Перри.
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