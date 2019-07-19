Топ самых богатых актеров планеты

Джерри Сайнфе
В настоящий момент ему уже 64 года. Восхождение на вершину славы он начал в 22, пробуя себя в роли комика. После этого Джерри стали приглашать в различные телешоу. Однако по-настоящему известным он стал после роли в комедийном сериале"Сайнфелд". После опыта в кино Сайнфелд пробовал себя как писатель и продюсер, рекламировал продукцию известных брендов, таких как"Apple" и"Microsoft". Благодаря своей неиссякаемой энергии, он смог заработать внушительную сумму и сейчас его состояние достигает 820 млн дол.
Шахрукх Кхан
«Королю Болливуда" скоро исполнится 53 года. На его счету 8 престижных наград индийского кинематографа и одна наивысшая гражданская награда"Падма Шри". Его актерская карьера началась с 23-летнего возраста, когда юношу пригласили сыграть главную роль в сериале"Новобранец". После этого были взлеты и падения, но Шахрукх не опускал рук. Заработав внушительное состояние в 600 млн. дол., актер занялся благотворительностью. Сегодня он является участником программы ЮНЕСКО и оказывает помощь детям, оказавшимся на грани выживания.
Том Круз
Его знают во всем мире, а для прекрасной половины человечества этот американский актер стал секс-символом. С юных лет он полностью посвящал себя спорту, но полученная травма внесла в жизнь свои коррективы. Сильные физические нагрузки были ему запрещены, и юноша после участия в школьной инсценировке мюзикла"Парни и Куклы" решает искать удачи в кинематографе, и, как видим, не зря. Сегодня, имея состояние в 400 млн. долларов, актер не останавливается на достигнутом и пробует себя в роли продюсера.
Тайлер Перри
48-летний мужчина свою творческую деятельность начал сразу по нескольким направлениям: актер, сценарист и продюсер. За что бы он не брался, все получалось и приносило солидные доходы. Уже в 36-летнем возрасте он смог позволить себе основать собственную студию"Tyler Perry Studios", где продолжает заниматься своей работой и преумножать капитал, который достиг уже 400 млн. дол. Герои нашего обзора доказали, что талант, упорство и трудолюбие в тандеме дают успех и богатство. Помните, что только смелым и отважным покоряются вершины и моря. Не стоит опускать руки, если что-то не получается, и, возможно, придёт время, когда вы увидите свое имя в аналогичном списке