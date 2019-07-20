Чингисхан: интересные факты из жизни первого великого хана Монгольской империи

1 Империя Чингисхана простиралась от Каспийского моря до Тихого океана, занимая территорию в невообразимые 23 миллиона квадратных километров - самая большая империя за всю историю. За 25 лет походов Чингисхан сумел завоевать больше земель, чем вся Римская империя за 400 лет. Его воины были невиданно свирепыми, а солдат поверженных армий ждала незавидная участь - их обезглавливали или заставляли глотать расплавленный металл. Целые города были разрушены, а пленных убивали или заставляли идти впереди наступающей армии в качестве живого щита. Однако, хотя его имя теперь является синонимом варварства, Чингисхан был лидером с рядом действительно удивительных качеств.

2 Скромность Чингисхан сам был довольно скромным человеком. Он не строил памятники в честь своих достижений. Даже после смерти он хотел оставаться скромным. Другие люди в его положении, возможно, построили бы себе тщательно продуманные мемориалы, как это сделали фараоны в Египте. Чингис, однако, пожелал, чтобы его похоронили в секретном месте в безымянной могиле. После его смерти верная армия выполнила пожелания лидера. Они отвезли его тело в неизвестном направлении, убивая всех, кого встречали по пути, чтобы эти люди не могли раскрыть местонахождение места последнего упокоения великого хана. Люди Чингиса вырыли могилу где-то в горах Монголии или, возможно, на широких равнинах, в зависимости от того, кому верить. Затем они затоптали место могилы лошадьми, чтобы замаскировать ее. Говорят, что после похорон Чингисхана рабы, которые вырыли могилу, были убиты, а солдаты посадили рощу деревьев над местом захоронения. Когда воины вернулись домой, их убили свои же товарищи, чтобы помешать им раскрыть местонахождение останков Чингисхана. Сегодня археологи и охотники за сокровищами все еще ищут могилу, надеясь найти место последнего упокоения великого монгольского вождя и, возможно, клад сокровищ, который, по слухам, был похоронен вместе с ним.

3 Письменность в Монголии В 1204 году Чингисхан основал систему письменности в Монголии, известную как староуйгурская письменность, которая непрерывно использовалась до сегодняшнего дня. Она на самом деле была перенята у уйгурских племен, завоеванных монгольской армией. Чингис поступал очень мудро: когда он покорял другое племя, он ассимилировал их культурные и технологические обычаи, особенно если они превосходили его собственные. В этом он продемонстрировал гораздо больше мудрости, чем большинство наций-завоевателей, которые просто уничтожали захваченную культуру. Чингисхан придавал большое значение умению читать и писать. Он приказал научить всех детей Монгольской империи читать, а также сделать письменный свод всех законов империи.

4 Меритократия в Монгольской империи Империя Чингисхана состояла из большого количества разрозненных племен и народов. Большинство наций-завоевателей считают, что поддержание порядка среди коренного населения затруднено, а также нужно много войск для подавления беспорядков и навязывания нового уклада. Чингис выбрал другой метод. Он управлял Монгольской империей как строгой меритократией. Как-то он заявил: "Лидер не может быть счастлив, если его люди не счастливы". Все руководители назначались только на основе их способностей, а карьерный рост в армии основывался на способностях и доказуемых результатах. Даже в своей семье он внедрил что-то подобное. На смертном одре он поручил своим советникам назначить своих преемников (по общему согласию, это были члены его собственной семьи), основываясь только на их способности преуспевать.

5 Восстановление Шелкового пути Шелковый путь - это название торгового пути, который проходил по суше через территорию Китая, Индии и Юго-Восточной Азии к прибыльным рынкам Европы. Он был в итоге заброшен из-за опасности, ведь огромные просторы, которые должны были пересечь торговцы, были настоящим раем для разбойников. Под власть Чингисхана попал весь торговый путь Шелкового пути - расстояние более 7000 километров. Период после завоевания этой области стал известен как Pax Mongolica ("монгольский мир"), и это был период спокойствия и стабильности, который позволил торговцам беспрепятственно передвигаться по маршруту. Торговые караваны перевозили шелк и другие драгоценные товары, такие как жемчуг, драгоценные камни, специи, драгоценные металлы, ковры и лекарства. Кроме того, это обеспечило процветание местной экономики, а путешественникам предоставлялись прохладительные напитки вдоль всего пути. Все это было организовано монгольскими властями. Шелковый путь стал настолько безопасным, что как-то даже сказали, что "юная дева, нагруженная золотом, могла бы пройти весь путь, оставаясь безнаказанной".

6 Строгий свод законов Обычно монгольскую орду считают чем-то вроде неконтролируемой группы хулиганов, насилующих и грабящих по своему желанию. На самом деле, монгольское общество, как правило, было очень упорядоченным и законопослушным. При Чингисхане был составлен "Ясак" или кодекс законов, в котором подробно описывалось ожидаемое поведение граждан империи и наказания для тех, кто нарушал законы. Каждый гражданин Монгольской империи должен был соблюдать эти правила, включая самого Чингисхана. Под запрет попали похищение людей, издевательство над животными, воровство и, что удивительно, рабство (хотя только для собратьев-монголов). Другие указы включали повышение минимального возраста службы в армии до 20 лет. Кроме того, никого нельзя было считать виновным в совершении преступления, если его фактически не ловили на месте преступления или он не признавался по собственному желанию. На смертном одре Чингисхан сказал: "Если мои последователи откажутся от Ясака, государство рухнет". Похоже, это было что-то вроде пророчества, поскольку его империя полностью распалась в течение 150 лет и не осталось ни одной копии Ясака.

7 Отношение к армии Благополучие собственных войск вызывало особую обеспокоенность у Чингисхана. Он заявлял: "Я хочу кормить их сочным мясом, пусть они живут в красивых юртах, и пусть они пасут свой скот на плодородной земле". Если воин погибал по причине небрежности своего командира, то командира наказывали. А если на поле битвы бросали раненого воина, его командира казнили на месте. Все это заставило командующих армии прибегать к любым мерам, чтобы обеспечить благополучие людей под их командованием. Армия работала по системе взаимной лояльности, и это позволило ей завоевывать мир. Солдатам в монгольской армии не платили. Вместо этого они получали равную долю военных трофеев. Это гарантировало, что все воины были заинтересованы в победе. Если солдат погибал в бою, его часть добычи передавали его семье.

8 Поддержка прав женщин На тот период Чингисхан был настоящим защитником прав женщин. Женщины в Монголии были намного свободнее, чем их соседки в Китае или Персии. Они могли ездить на лошадях, сражаться в битвах, ухаживать за фермами и участвовать в политике. Хотя большинство женщин все же имели меньше прав, чем мужчины, некоторые женщины имели большое влияние в Монгольской империи. Они занимали государственные должности и играли главные роли в управлении империей. Похищение жен было специально запрещено законом (жена Чингисхана была похищена), как и практика продажи женщин в брак против их воли.

9 Религиозная свобода Чингисхан был шаманистом, как и большинство монголов того времени. Тем не менее он поддерживал терпимость ко всем религиям в своей империи. Он освободил религиозных лидеров всех конфессий от уплаты налогов и призвал граждан свободно исповедовать выбранные ими религии. Он приглашал религиозных лидеров встретиться с ним для межконфессиональных дискуссий и хотел услышать их убеждения. Чингисхан сознательно выбирал советников с самыми разными религиозными традициями. Его империя была настолько обширна, что состояла из последователей большого числа религий, включая мусульман, буддистов, индуистов, евреев и христиан. Им всем было разрешено исповедовать свои религии без вмешательства монгольского государства.

10 Почта Возможно, одним из самых удивительных достижений Чингисхана было создание организованной почтовой системы по всей его империи. Почтовые станции были созданы для доставки официальной почты, но они также были доступны для использования гражданами, солдатами и даже иностранцами. Почтовые системы помогли экономике, облегчили транспортировку товаров по Шелковому пути и повысили качество и надежность обмена информацией. Почтовые станции были расположены на расстоянии 24 км друг от друга. Курьеры перемещались между станциями, на которых их обеспечивали едой и кровом. Иностранные наблюдатели, такие как Марко Поло, восхищались эффективностью системы. К концу монгольского владычества существовали тысячи почтовых станций с десятками тысяч лошадей и курьеров.